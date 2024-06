Ticketmaster Ya No Hará Reembolsos de Boletos Cuando Esto Suceda

Ticketmaster anunció nuevas políticas en los términos y condiciones por cancelaciones de artistas durante festivales, lo que ocasionó sorpresa y descontento de decenas de asistentes a eventos, quienes se expresaron en redes sociales sobre el tema.

Para aclara dudas sobre la nueva política de Ticketmaster, te contamos sobre los detalles.

Ticketmaster aclara en cuál caso no habrá reembolso

La boletera Ticketmaster emitió un comunicado en el cual señala que "la actualización de nuestra política de compra tiene como finalidad informar sobre posibles modificaciones en los festivales, como casos en los que, por situaciones logísticas ajenas a la organización y a la boletera, el cartel del festival puede presentarse de manera distinta al anuncio original".

Nuestras políticas están diseñadas para asegurar una experiencia de compra con información completa y actualizada, en nuestro compromiso con ofrecer un servicio de calidad.

La boletera determinó que si un artista cancela su actuación en cualquier festival, no habrá ningún tipo de reembolso.

A través de la red social X, varias personas compartieron la imagen de la leyenda con los nuevos términos y condiciones que deben aceptar previo a su compra de boletos.

Al continuar con tu compra, hacemos de tu conocimiento que podrá existir la posibilidad de inasistencia de algún o algunos de los participantes (artista) del Festival, por lo que ante dicho supuesto no existirá reembolso de los boletos adquiridos.

Descontento en redes sociales

La medida provocó el descontento de varios clientes, quienes en redes sociales incluso preguntaron a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) si existe manera denunciar si esas acciones caen en fraude.

“¿Ese riesgo lo debemos asumir como consumidores? Pagas por algo y si no se cumple ¿estás obligado a pagarlo? Me parece que nunca se pide una penalización, pero un reembolso me parece justo”, manifestó un usuario.

A su vez, se cuestionó si no se podrá hacer algo cuando algún festival enganche sus preventas con un gran cartel, pero después cancele.

