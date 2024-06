Pajarito, ¿Eres tú? Toro Salta de Rodeo y Ataca a Personas en Estacionamiento

La historia de Pajarito, que "voló" en la Plaza México, se repitió el pasado fin de semana cuando tres personas resultaron lesionadas luego de que un toro saltó una valla en el rodeo Sisters, realizado en Oregon, Estados Unidos.

El 29 de enero de 2006, el toro llamado Pajarito saltó al tendido en la Plaza México y cayó entre el público, dejando varias personas heridas. El incidente lo replicó la noche del 8 de junio otro ejemplar, pero ahora en Estados Unidos.

En redes sociales se viralizaron videos del momento en el que un toro recorre un par de ocasiones el ruedo en Oregon, hasta que finalmente salta la cerca de seguridad ante la sorpresa del público, al mero estilo de Pajarito.

FULL STORY --> https://t.co/Pr9nwKx0Xn WATCH 📹 | A bull jumped over the fence during the final part of an event on Saturday night at the Sisters Rodeo, injuring three spectators. pic.twitter.com/V8QIBpRSlr

En otros videos, tomados al exterior del rodeo, se observa al animal merodear por la zona de estacionamiento y algunos locales de comida, hasta que finalmente embiste a una persona.

De acuerdo con el rodeo Sisters, tres personas resultaron heridas, de las cuales dos fueron trasladadas al hospital, sin que hubiera lesiones que pusieran en riesgo su vida.

Three people injured following at the Sisters Rodeo in Oregon Saturday night. During the final section of the bull riding event, a bull jumped a fence, went out of the arena and entered an area with spectators. pic.twitter.com/ASgxzdNEwa