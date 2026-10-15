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U2 Confirma Concierto en CDMX y Da Fecha de Preventa del Tour The Greatest Show on Earth

La banda irlandesa regresa a México después de casi una década para presentar su nueva gira mundial

U2 Confirma Concierto en CDMX y Da Fecha de Preventa del Tour The Greatest Show on EarthU2 Confirma Concierto en CDMX. Foto: Reuters

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U2 inicia su tour mundial 'The Greatest Show on Earth' en Latinoamérica. Descubre más sobre este esperado concierto.

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