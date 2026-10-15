U2 Confirma Concierto en CDMX y Da Fecha de Preventa del Tour The Greatest Show on Earth

U2 anunció su regreso a los escenarios con The Greatest Show On Earth World Tour 2027, una gira mundial que comenzará en la Ciudad de México y tendrá presentaciones en Brasil y Argentina. Los conciertos contarán con Beck como invitado especial.

La banda irlandesa se presentará el 23 y 26 de febrero de 2027 en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México. São Paulo y Buenos Aires son las otras dos ciudades de Latinoamérica confirmadas hasta el momento.

La gira acompañará el lanzamiento de Carnaval de Luz, el decimosexto álbum de estudio de la agrupación, cuyo estreno está previsto para el 13 de noviembre. Además, el anuncio llegó con el lanzamiento del sencillo The Greatest Show On Earth.

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La preventa para fans de U2 iniciará el 22 de octubre a las 10:00 horas, tiempo del centro de México.

Para participar en la preventa para fans es necesario registrarse previamente en el sitio habilitado por la banda. El registro estará abierto hasta el domingo 18 de octubre a las 21:59 horas. La venta general está programada para el 23 de octubre, a través de Ticketmaster y en las taquillas del inmueble.

Además de las dos fechas en México, U2 confirmó cuatro conciertos en Sudamérica durante marzo de 2027:

São Paulo, Brasil: 10 y 12 de marzo, en el Estádio MorumBIS.

Buenos Aires, Argentina: 23 y 25 de marzo, en el Estadio River Plate.

La banda informó que próximamente anunciará fechas adicionales para Europa y Norteamérica. También trabaja en los planes para regresar a Irlanda, su país de origen.