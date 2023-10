U2 Rinde Homenaje a Fallecidos en Festival de Música de Israel Atacado por Hamás 01:33 am | Octubre 10, 2023 | N+

Bono, el líder de la banda U2. Foto: AFP I Archivo

El cantante Bono modificó la letra de ‘Pride (In the Name of Love)’, que no había sido tocado durante su temporada en Las Vegas

