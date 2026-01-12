Una Barbie Inclusiva: Mattel Lanza su Primera Muñeca con Autismo

Mattel lanzó este lunes 12 de enero su primera Barbie con autismo, una muñeca creada con el acompañamiento directo de personas dentro del Trastorno del Espectro del Autismo (TEA), y pensada para reflejar, con respeto y naturalidad, distintas formas de percibir y comunicarse con el mundo.

La iniciativa busca algo muy sencillo pero poderoso: que más niñas y niños se vean representados en sus juguetes y que, a través del juego, se hable de diversidad sin etiquetas ni discursos complicados.

Una Barbie diseñada desde la experiencia real

Para este lanzamiento, Mattel se alió con la creadora de contenido Noemí Navarro, fundadora de la plataforma Madretea y mamá de un niño con autismo. En un video difundido por la marca, Navarro comparte su reacción al conocer la muñeca y señaló que espera que esta muñeca ayude a que la neurodiversidad se entienda con mayor empatía.

La propuesta, dice, es que las infancias integren con la misma naturalidad a sus amigos y amigas autistas, entendiendo que la diversidad es parte de lo que nos hace humanos.

La nueva Barbie incorpora elementos que representan experiencias comunes dentro del espectro autista. Tiene articulación en codos y muñecas para recrear movimientos repetitivos, que algunas personas con autismo usan para autorregularse o expresar emociones.

También incluye accesorios como:

Auriculares con cancelación de ruido, pensados para la sensibilidad auditiva.

Una tablet con aplicaciones de Comunicación Aumentativa y Alternativa (CAA) basadas en símbolos.

Un fidget spinner rosa, un objeto que puede ayudar a reducir el estrés y mejorar la concentración.

La ropa también tiene que ver con el TEA

En cuanto al diseño, la muñeca viste un vestido morado de corte holgado, con tela ligera para reducir la fricción con la piel, y zapatos planos que facilitan el movimiento y la estabilidad. Incluso su mirada está ligeramente desviada, en referencia a que algunas personas con TEA tienden a evitar el contacto visual directo.

La directora global de muñecas de la marca, Jamie Cygielman, destacó que este lanzamiento amplía la idea de inclusión dentro y fuera del juego, bajo una premisa clara: cada niño merece verse reflejado en Barbie.

El desarrollo de la muñeca se realizó en colaboración con la Autistic Self Advocacy Network, una organización sin fines de lucro dirigida por y para personas autistas, enfocada en la defensa de sus derechos.

Esta Barbie se suma a la línea Barbie Fashionistas, que ya cuenta con más de 175 estilos distintos, incluyendo muñecas que representan condiciones como sordera, diabetes tipo 1, síndrome de Down y ceguera.

Con este lanzamiento, Mattel apuesta por algo que va más allá del diseño: usar el juego como una herramienta para normalizar la diversidad desde la infancia.

Historias recomendadas:

¿Cómo Identificar el Autismo?

Lanzan Barbie con Discapacidad Auditiva y Ken con Vitiligo