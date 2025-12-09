Así Fue el Momento en Que una Fan le Jala el Cabello a Shakira en un Concierto

Durante una presentación en Montevideo como parte de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, Shakira vivió un momento que se volvió viral: mientras interpretaba “BZRP Music Sessions, Vol. 53” y se acercaba a la valla para saludar al público, una fan emocionada extendió la mano y jaló con fuerza su cabello.

En el video se ve a la colombiana llevarse la mano a la cabeza, dar un pequeño paso atrás y girar la mirada hacia la fan con una expresión entre sorpresa y un nervioso intento de sonreír. Aun así, Shakira decidió no interrumpir la canción: continuó cantando como si nada hubiera pasado.

Elogian a Shakira en redes por su reacción

El jalón generó todo tipo de reacciones: algunos usuarios reaccionaron con humor al incidente (“¡Mis extensiones!”, “Su cara, pobrecita”) mientras otros condenaron el acto y cuestionaron la falta de respeto hacia la artista.

Pero también hubo quienes celebraron la profesionalidad de Shakira: admiraron que, a pesar del susto, no se detuviera, mantuviera la energía del show y protegiera su espectáculo hasta el final.

Este tipo de incidentes pone sobre la mesa un problema que no es nuevo en conciertos: la línea entre cercanía con los fans y el respeto al espacio personal de los artistas. Aunque la emoción y entusiasmo son parte de los shows, cuando se vuelve invasión puede terminar en experiencias incómodas o hasta peligrosas.

Hasta ahora Shakira no ha ofrecido una declaración pública sobre el incidente. Su reacción se limitó al escenario: un gesto rápido, una mirada, una mano al cabello, y luego continuar con su actuación.