Wendy Guevara, Paola Suárez y Karina Torres Serán Anfitrionas del Halloween de Wicked For Good

Wendy Guevara, Paola Suárez y Karina Torres, 'Las Perdidas' fueron elegidas para ser las anfitrionas del Halloween oficial en México de la película 'Wicked for Good'.

Así lo anunciaron nada más y nada menos que Ariana Grande y Cinthya Erivo en la cuenta oficial de la distribuidora de la película.

"¡Hola, Wendy, Paola y Karina! Escuchamos que podrían estar un poco perdidas en algún lugar de Oz", dice Ariana Grande en el video.

"Estamos organizando la fiesta de Halloween más mágica de México: La fiesta de disfraces mágicos de Wicked. ¿Y adivina quiénes serán las anfitrionas? Ustedes, Wendy, Paola y Karina", continuaron Ariana Grande y Cinthya Erivo, protagonistas de la película.

¿Cuándo es la fiesta de Halloween de Wicked for Good en México?

La fiesta de Halloween oficial de Wicked for Good en México se llevará a cabo el 30 de octubre en la Ciudad de México.

El evento se celebrará para promocionar el estreno de la esperada secuela de Wicked, donde veremos la continuación de la historia de Glinda y Elphaba.

Wicked for Good nos lleva de regreso a Oz, pero esta vez desde una perspectiva mucho más verde... y sorprendentemente empática. La historia sigue a Elphaba, una joven brillante y de piel esmeralda, incomprendida desde pequeña, que termina siendo etiquetada como “malvada” por desafiar el sistema y atreverse a pensar por sí misma.

En paralelo, conocemos a Glinda, su opuesta en casi todo: rubia, popular y un poco superficial... al principio. A través de una convivencia forzada en la Universidad de Shiz, ambas chicas forjan una amistad improbable, profunda y transformadora, que sobrevive a chismes, hechizos, romances complicados y una buena dosis de política mágica.

La trama explora cómo el poder, la apariencia y la verdad pueden ser manipulados, y cómo ser “bueno” o “malo” no siempre es tan claro como lo pintan los cuentos. Todo esto acompañado de canciones memorables como “Defying Gravity” y, por supuesto, “For Good”, el emotivo cierre que encapsula el corazón de esta historia: dos personas que se cambiaron la vida para siempre.