Wonyoung de IVE Preocupa a Fans por su Estado de Salud

Fanáticos de Jang Wonyoung han dicho en redes sociales estar preocupados por la salud de la cantante. Sus admiradores afirman que la integrante de IVE ha bajado de peso de forma notoria en el último año.

Te recomendamos: Fans de Britney Spears Están Preocupados por la Cantante

No cabe duda que el 2022 fue un gran año para IVE, grupo de kpop que debutó en 2021. Gracias a After Like, esta agrupación llegó a la posición número uno de las listas de Corea del Sur y atrajo un enorme número de fanáticos alrededor del mundo.

Sin embargo, en meses recientes no pocos admiradores han comenzado a conversar sobre el posible estado de salud de Wonyoung. En redes sociales, sus fanáticos han dicho estar preocupados por el bajo peso que ha mostrado la cantante.

En TikTok, múltiples cuentas han analizado las apariciones públicas de Wonyoung buscando señales de un posible desorden alimenticio. “Bueno, ya es preocupante la cosa”, escribió la usuaria @joanaevis en la descripción de un video donde aparecía la artista nacida en 2004.

En la grabación, Wonyoung caminaba hacia la prensa junto con las demás integrantes de IVE. Pese a que portaba un grueso abrigo rojo, los admiradores comentaron que se veía preocupantemente delgada.

Comentarios semejantes han aparecido también en la cuenta oficial de Instagram de Wonyoung. Varios fans le han escrito pidiendo que cuide de su salud y que busque apoyo si lo necesita.

Por el momento, los representantes de IVE no se han pronunciado sobre los comentarios alrededor de la salud de Wonyoung.