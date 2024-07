Yuri Ya No Quiere Trabajar con Cristian Castro y Aclara que Nunca Hubo Amistad con Él

Yuri y Cristian Castro terminaron la gira conjunta Unidos en el escenario, de acuerdo con un comunicado publicado por la propia intérprete, pero lo que sorprendió más, fue que la veracruzana afirmó que no volverá a trabajar en el futuro con el hijo del 'Loco' Valdés.

La intérprete de La maldita primavera aseguró que esta decisión se debe a grandes diferencias en la forma de trabajar de ambos, además del nivel de disciplina de cada uno.

A lo mejor en dos o tres meses él quisiera retomar, y no, ya no, ya no hay vuelta atrás, lo siento mucho, querido. Él no es una persona que tenga muchos amigos, y la gente no tiene que ser como yo, ni yo tengo que ser como él.

La jarocha añadió que la relación entre ambos generalmente fue cordial, aunque reconoció que nunca hubo una amistad entre ellos. Yuri también dijo que la forma de prepararse antes de cada presentación es muy diferente, lo que derivó en algunos choques entre ellos.

Sí hubo momentos de tensión, pero ojo, no de conflicto, pero sí de tensión. Dejamos de chacotear y dedicarnos más a lo que la gente va a ver, que es escucharnos cantar. Yo soy muy disciplinada, la gente sabe que me gusta ensayar, me gusta hacer bien las cosas, y no a todos los artistas les gusta ensayar, no a todos les gusta ser disciplinados, y eso a mí me pone de malas.

Yuri niega amistad con Cristian Castro

Yuri añadió que aunque siempre hubo una relación cordial y profesional entre ambos, nunca llegó a considerar al intérprete de Azul como un amigo.

Es que no somos amigos, si tu me dices amigos, pues Mijares, Pandora... Cristian y yo somos compañeros de trabajo, el amigo es 'vente, vámonos a tomar una copita', 'vámonos a comer', '¿cómo estás?', y no, Cristian y yo no somos amigos.

Así, a grandes rasgos, Yuri dejó ver que su relación con el hijo de Verónica Castro es meramente laboral. Y, aun así, le cuesta lidiar con él como profesional, porque no lo ve como un cantante que sea responsable a la hora de preparar un show.

