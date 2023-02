Yuridia habla de la Gordofobia y de la Peor Época de su Vida

Yuridia abordó en dos videos de TikTok los comentarios gordofóbicos que ha vivido, así como su relación con el programa Ventaneando. Además, la sonorense calificó la primera etapa de su carrera artística como la época “más oscura de su vida”.

Te recomendamos: Salma Hayek Admite que No se Quería Casar el Día de su Boda

La polémica nació cuando El Escorpión Dorado entrevistó a Paty Chapoy en su canal de YouTube. Ahí, la conductora señaló que Yuridia no concedía entrevistas a su programa por los comentarios que llegaron a hacer sobre su cuerpo. Al respecto dijo:

Si trato de evitar dar entrevistas a ciertos medios de comunicación no es por berrinche y no es porque me ofendí porque hablaron de mi cuerpo. Es porque casi me matan y es porque de verdad se toman muy a la ligera las cosas que dicen y lo que provocan en la gente