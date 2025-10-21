Accidente Cerca de Metro Ecatepec Hoy: ¿Qué Pasó en la Avenida Central?
N+
Personal de emergencia del Estado de México realiza maniobras para atender una volcadura y agilizar la circulación en la zona
Un camión cargado con 25 toneladas de arena volcó la mañana de hoy, 21 de octubre de 2025, en carriles centrales de Avenida Central, a la altura del Metro Ecatepec, Estado de México, lo que ocasionó severo caos vial durante varias horas.
En un comunicado, el Gobierno municipal infirmó que no se registraron personas lesionadas por el percance en la vialidad, con dirección a la Ciudad de México (CDMX).
Volcadura en Avenida Central
De acuerdo con la información oficial, las cámaras del Centro de Mando captaron la volcadura de un tracto camión con caja de volteo y placas 661-DF-2, sobre su lado izquierdo, en la colonia Valle de Anáhuac.
Ante ello, se realizó el despliegue de los distintos cuerpos de emergencia, entre ellos elementos de Protección Civil, Bomberos y Tránsito Municipal.
Cortes a la circulación
Al llegar al lugar del percance, en la Avenida Central y avenida Pichardo Pagaza, agentes de Tránsito Municipal realizaron cortes a la circulación para agilizar el avance de los vehículos.
Sin embargo, “cuando arribó la grúa fue necesario cerrar carriles centrales para permitir maniobras de personal de Rescate Urbano y poner en pie la unidad pesada, además de retirar la arena esparcida y evitar accidentes”, agregó.
El conductor fue detenido
El Gobierno de Ecatepec también indicó que el conductor del camión fue atendido en una ambulancia de SUEM.
Posteriormente, fue presentado ante el Ministerio Público para deslindar responsabilidades por el incidente vial.
Lo anterior porque la unidad quedó volcada hacia la ciclopista y la malla ciclónica que divide las instalaciones del Sistema Colectivo Metro.
Con información de N+.
spb