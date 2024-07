Afectados en Chalco Tildan de Ofensivos Apoyos Entregados por Autoridades

Nueve días después de la inundación que dejó a cientos de familias damnificadas en el Fraccionamiento Pueblo Nuevo, en Chalco, Estado de México, el gobierno estatal entregó apoyos.

Colchones, cobijas, material de limpieza, despensa y calzado, sin embargo, los afectados están inconformes con lo recibido.

Noticia relacionada: Mil Viviendas en Zona de Riesgo en Chalco, 100 Deben Reubicarse Inmediatamente

María Torres, una de las decenas de afectadas, agradeció lo entregado por las autoridades, pero esperaba algo más que zapatos.

Cinco pares de zapatos, de todas las tallas, quién sabe para quién. Para mí no llegó ninguno (risas) se agradece, de algo a nada, pero no es lo que esperábamos, lo que perdimos; yo esperaba el refrigerador

Señalan que el calzado que les dieron para aliviar lo perdido con la inundación, no es de su talla y que algunos materiales de limpieza llegaron incompletos. Así lo dijo Gisell Olvera, otra de las afectadas:

Me están mandando zapatos del número 16 y 18, mi hijo tiene 17 años, una servidora 36, ambos calzamos 5 y 5 y medio; estos zapatos son inservibles; una cubeta con una escoba y un jalador y ni los palos nos dieron. Es una burla, la verdad

Por su parte, Leticia acusó que a pesar de haber sido censados no alcanzaron los apoyos y de nada sirvió firmar los formatos de ayuda.

Nos hicieron formar, su nombre, fírmele aquí de que le vamos a entregar, y a la hora de llegar, no nos dieron nada, no alcanzó, nos quedamos varias personas sin ayuda

Mariasel Ramírez se dijo molesta porque perdió tiempo formada para recibir la ayuda del gobierno y al final no recibió nada.

A nosotros no nos entregaron nada, yo, la verdad, sí estoy molesta porque te hacen formar por hora y media, dos horas y no te entregan nada; ¿por qué no entregan casa por casa y entregan?