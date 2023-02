La cámara de una unidad de transporte captó el momento en el que un grupo de asaltantes despoja de sus pertenencias a los pasajeros.

Los hechos ocurrieron en un camión de la línea TEO, cuando circulaba por la calle Pino Suárez, en el municipio de Toluca. En menos de un minuto, los delincuentes lograron realizar el atraco para después escapar sin que nadie los persiguiera.

En la grabación se ve el momento en el tres sujetos suben a la unidad, mientras que uno de ellos saca un arma y amaga a los pasajeros, se va al fondo del autobús; un segundo asaltante comienza a recoger los celulares y carteras de quienes se encontraban en la parte de enfrente; en tanto, el tercer hombre permanece a un costado del conductor.

Tras realizar el asalto, los tres sujetos bajan de la unidad y comienzan a correr, mientras que el camión continúa con su trayecto.

El pasado martes, en conferencia de prensa, la Cámara Nacional de Autotransporte, Pasaje y Turismo del Valle de Toluca (Canapat) dio a conocer que en este asalto no se pudo detener a los delincuentes debido a que los pasajeros no acudieron a denunciar y solo el conducto se presentó a levanta el acta, sin embargo la denuncia fue desestimada por el MP debido a que al chofer no le robaron nada.