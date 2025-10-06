Balacera en Tlalnepantla Hoy: Video de Persecución y Tiroteo en Avenida de Los Maestros

La mañana de hoy, 6 de octubre de 2025, se desató una persecución y balacera en el municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México (Edomex).

Los hechos comenzaron sobre la avenida Mario Colín, a la altura de Gustavo Baz Prada, y concluyeron en avenida de Los Maestros, a la altura de la colonia San Andrés, lo cual desató una intensa movilización policiaca en la zona.

¿Qué ocurrió en Tlalnepantla hoy?

A través de un comunicado, el Gobierno de Tlalnepantla informó que un conductor manejaba una unidad vacía de la Ruta 18 en presunto estado de ebriedad e intoxicado, por lo cual chocó contra varios vehículos, entre ellos dos patrullas.

“Esta mañana se suscitó una persecución que puso en riesgo a la ciudadanía por parte de un conductor, a bordo de una unidad vacía de la Ruta 18, y que manejaba en presunto estado de ebriedad e intoxicado”, indicó en redes sociales.

“Por su estado de alteración, el masculino impactó contra varios vehículos, incluidas dos patrullas de la Policía Municipal de Tlalnepantla”, agregó.

El Gobierno municipal descartó además que el sujeto atropellara a personas.

Video: Balacera en Tlalnepantla Hoy; Así fue el Momento

Persecución y balacera

De acuerdo con la información oficial, el chofer del transporte público intentó escapar del lugar para evadir sus responsabilidades, por lo que comenzó la persecución.

Uno de los uniformados accionó su arma de fuego y logró neutralizarlo.

La administración de Tlalnepantla añadió que después de recibir atención médica, el sujeto fue puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

En redes sociales se difundieron videos de la persecución y tiroteo, en los cuales se pudieron escuchar más de 15 disparos de arma de fuego.

Además, se observó a personas que gritaron mientras corrían para ponerse a salvo.

Video: Testigos Narran Momento de la Persecución y Balacera en Tlalnepantla, Edomex

