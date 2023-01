Como un buen padre, gran vecino y hombre de bien, así es como recuerdan familiares y seres queridos a Jorge Claudio Mendoza de 48 años, el vendedor de tamales que falleció atropellado el pasado 24 de diciembre en Cuautitlán Izcalli. Sus seres queridos ahora buscan justicia pues el conductor se encuentra en libertad.

“Todos los días salía a trabajar, todos los días… Era un hombre de bien y por eso estamos aquí; un hombre trabajador, un padre ejemplar, cuando veía una gente que necesitaba les regalaba un tamal, les regalaba un atolito”, afirmó una de sus vecinas durante las protestas que montaron ayer en la carretera México-Querétaro.

Habitante de San Isidro en la colonia La Perla, Jorge salía diariamente desde hace 25 años a vender alimentos y bebidas su triciclos al igual que sus hijos, con quienes operaba el negocio familiar del que dependen.

“Siempre luchando por sus hijos, siempre alegre (tenía un humor raro), siempre muy contento mi hermano, echándole ganas por toda su familia. Su sueño era ver a sus hijos terminar sus estudios”, dijo Osvaldo Claudio Mendoza, hermano de Jorge.

La mañana del pasado 24 de diciembre Jorge Claudio fue embestido por un auto deportivo en el cruce de la avenida Tenango del Valle y Torre Omega, en la zona de Santa María Guadalupe Las Torres.

Las autoridades mexiquenses detuvieron a Ken Omar “N”, presunto conductor de la unidad que viajaba a acceso de velocidad y quien, de acuerdo con reportes policiales, atropelló a Jorge Claudio y luego intentó darse a la fuga.

Sin embargo, tras 48 horas de arresto y pagando una multa de poco más de 200,000 pesos, el presunto responsable fue liberado debido a que el delito por el que se le presentó ante el Ministerio Público, homicidio culposo, no requiere prisión preventiva oficiosa.

Protestan por liberación de presunto responsable

Este jueves, familiares y vecinos de Jorge Claudio marcharon por diferentes calles para protestar por la liberación del responsable que embistió el triciclo del vendedor.

“Ya no tengo a mi papá y ya no lo voy a volver a ver nunca, no pienso otorgar el perdón por nada del mundo y queremos que el asesino de mi papá no quede libre y quede tras las rejas”, aseguró Raziel Claudio, hijo de Jorge Claudio, en medio de las protestas.

Los manifestantes bloquearon en ambos sentidos la autopista México-Querétaro, con el fin de presionar a las autoridades estatales a que hagan su trabajo, así como exigir la entrega de la carpeta de investigación, la cual hasta el momento no ha sido entregada a los familiares.

El bloqueo ocasionó empujones y algunos golpes entre elementos de Fuerza y Reacción de la Policía del Estado de México y los manifestantes, quienes se retiraron pasadas las 15:00 horas para dirigirse al Palacio de Justicia.

Posteriormente, familiares de Jorge Claudio se reunieron con autoridades de la Fiscalía de Justicia del Estado de México para conocer detalles de la investigación.

Con información de N+

MGM