Dan Prisión Preventiva a Ken por Muerte de Tamalero

Un juez del Estado de México ordenó prisión preventiva oficiosa contra Ken Omar “N”, quien el pasado 24 de diciembre atropelló y provocó la muerte del vendedor de tamales, Jorge Claudio Mendoza, en aparente estado de edad.

El Ministerio Público reclasificó el delito contra el imputado. En una primera instancia sólo lo había sido acusado de homicidio culposo por hechos de tránsito, por lo que podía salir en libertad, pero en audiencia realizada en los juzgados de control de Cuautitlán, el representante social lo acusó de homicidio doloso, por dolo eventual.

El Ministerio Público argumentó que Ken Omar iba en estado de ebriedad, a exceso de velocidad y trató de darse a la fuga, pero fue detenido por policías.



“La Fiscalía en algún momento realizó una mala actuación, pero los ministerios públicos que hicieron esta mala actuación no constituyen toda la Fiscalía, ahorita están recomponiendo el camino, si está solicitando la vinculación por el delito de homicidio doloso, cuando tú te subes a un vehículo en estado de ebriedad nadie te pone una botella por equivocación, tampoco te emborrachas por imprudencia, subes el vehículo sabiendo que estás en estado de ebriedad y aun así decides conducirlo, en el accidente tenía un campo visual amplio, como para poder evitado, llevarse al señor”, explicó Eduardo Gómez, abogado de la familia de la víctima.



Según los peritajes presentados por el Ministerio Público ante el juez, Ken Omar viajaba a más de 92 kilómetros por hora en una zona en la que no se puede circular a más de 50 y tenía un amplio campo visual para evitar el accidente.

Imputado dice que recibió amenazas en el Reclusorio

El imputado le dijo al juez que desde su ingreso al Reclusorio ha recibido amenazas contra su persona.



Y aunque no quiso declarar de manera formal en la audiencia, rechazó varias veces que tratara de darse a la fuga tras el accidente, incluso, declaró ante el Ministerio Público que viajaba 50 kilómetros por hora, pero en la curva donde ocurrió el atropellamiento había arena y no pudo frenar.



La defensa del imputado dijo que buscarán llegar a un acuerdo reparatorio.



“Es una cuestión lamentable, la familia pide disculpas públicas, no quiere mayores problemas estamos en la intención de hacer la reparación del daño, hay una póliza de seguro que cubre, con respecto a los daños causados por el vehículo”, agregó César Sánchez, abogado de Ken Omar.



El hijo del señor Jorge señaló que continuarán luchando para que exista justicia a su padre.



“Va a ser un proceso largo, pero se va a estar manteniendo firme, nos vamos a mantener firmes, me siento un poco tranquilo, no pensamos parar hasta que se tenga la debida justicia que merece mi papá”, explicó Jorge Raziel Claudio, hijo de Jorge Claudio Mendoza.



El próximo jueves se determinará si el imputado es vinculado a proceso.



