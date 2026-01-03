Cierre Total en Los Reyes-Texcoco por Bloqueo de Vendedores de Juguete; Exigen Instalar Tianguis

La tarde de este sábado 3 de enero de 2026, se registra desde hace más de dos horas el cierre total en Los Reyes-Texcoco, en el Estado de México, por un bloqueo de comerciantes que exigen la instalación del tianguis de juguetes en Santa Rosa.

De acuerdo con las redes sociales de la Guardia Nacional, la circulación tras la presencia de los manifestantes está afectada cerca del kilómetro 009+000 de la carretera Los Reyes-Texcoco y como ruta alterna recomiendan la carretera México-Puebla (cuota).

#TomePrecauciones en #EdoMéx se registra cierre total de circulación tras presencia de personas cerca del km 009+000 de la carretera Los Reyes-Texcoco #RutaAlterna carretera México-Puebla (cuota). Atienda indicación pic.twitter.com/uhqTdFdODb — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) January 3, 2026

¿Por qué es el bloqueo en la México-Texcoco?

El bloqueo se debe a que un grupo de comerciantes exigen la instalación del tianguis del juguete en Santa Rosa.

El cierre se implementa en ambos sentidos a la altura de Chicoloapan.

Acusan irregularidades y presuntas extorsiones por parte de autoridades municipales para que les permitan laborar

Hay un caos por el tránsito que está paralizado

Con información de N+

