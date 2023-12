Ahora que empieza a caer el pago, mucha gente quiere saber cómo consultar el saldo de la Tarjeta de Mujeres con Bienestar Edomex. Y para que no haya problemas a la hora de checar, acá te decimos la forma en que puede saber si ya depositaron el apoyo económico.

Contrario a la información que se filtró hace unos días, la dispersión del primero pago del programa social del Estado de México no va a tener un formato, o sea que no seguirá un orden alfabético por apellido paterno como se hace con la Pensión Bienestar, si no que se le va a hacer el depósito a todas las personas del sexo femenino que ya lograron inscribirse y activar su plástico.

Nota relacionada: Tarjeta Mujeres con Bienestar: Dónde Puedes Retirar y Cuál es la Comisión

Video:Violencia en Texcapilla, Estado de México: ¿Valentía o Hartazgo?

¿Cómo consultar el saldo de la tarjeta Mujeres con Bienestar?

Existen dos formas de revisar si ya cayó el pago bimestral de 2 mil 500 pesos. Una es de forma presencial y la otra es en línea, donde las beneficiarias solo deben descargar una aplicación para tener mayor comodidad y evitar largas filas.

Acudir al Banco del Bienestar más cercano y checar el saldo en cualquier cajero. Descargar la app de Mujeres con Bienestar para revisar todo relacionado con la tarjeta: movimientos, saldos, etc.

¿Qué hacer si no cae al pago en la Tarjeta Bienestar?

En caso de que tengas tu plástico activado y no te haya caído el depósito, la recomendación es acudir a una ventanilla del Banco del Bienestar para preguntar qué pasó. También están disponibles dos números telefónicos del programa social para cualquier duda o aclaración: 55 9370 1223 o 55 9370 0924.

Cabe mencionar que en estos días aún van a ingresar más personas al programa impulsado por la Secretaría del Bienestar del Estado de México. De hecho, habrá un segundo registro de Mujeres con Bienestar en 2024, por lo que se espera que aumente el número de féminas que reciben apoyo económico en alguno de los 125 municipios que conforman la entidad.

Historias recomendadas: