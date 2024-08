¿Cómo Recuperar el Folio SAID 2024? Así lo Puedes Obtener Para las Preinscripciones Edomex

Ahora que miles de estudiantes y padres de familia van a realizar la consulta de resultados de las preinscripciones para preescolar, primaria y secundaria, mucha gente quiere saber cómo recuperar el folio de preinscripción del Sistema Anticipado de Inscripción y Distribución (SAID) en el Edomex para este 2024. Por tal motivo, acá te decimos cómo puedes obtenerlo si lo perdiste.

Para que a nadie se le pase la fecha de consulta, en una nota previa te informamos cuándo salen los resultados de las preinscripciones SAID 2024 y cómo revisar en línea en qué escuela se quedó tu hijo o hija. Con esto, se espera que todos los estudiantes tengan cabida en alguno de los institutos de educación básica que se encuentran afiliados a la Secretaría de Educación del Estado de México.

A días de que se presente el regreso a clases 2024, recién salieron los resultados de secundaria en la CDMX. El siguiente paso para estos alumnos es ver en qué institución se quedaron, aunque si desean modificar, pueden hacer el cambio de turno y escuela próximamente.

¿Cómo recuperar folio de preinscripción SAID?

Para hacer la recuperación del folio, es posible posible obtenerlo de nuevo en línea. Para ello se debe enviar un correo electrónico con las siguientes especificaciones:

El correo se debe enviar al nivel educativo que cursará el estudiante a partir del ciclo escolar 2024-2025:

En el asunto del correo hay que escribir con mayúsculas: RECUPERAR NÚMERO DE FOLIO .

. En el cuerpo del mensaje se debe escribir el CURP y nombre completo del aspirante.

del aspirante. Adjuntar en el coreo un archivo con la identificación oficial de la madre, padre o tutor del alumno.

Al seguir correctamente estos pasos, solo resta darle enviar al correo y esperar respuesta concreta. Pero en caso de que aún existan dudas respecto a la recuperación del número de folio para las preinscripciones SAID 2024 en el Edomex, es posible llamar al Departamento de Información y Sistemas, a los números: 722 214 7258 y 722 167 0473.

Si perdí el folio, ¿viene en el comprobante de preinscipción?

Para quieres descargaron el comprobante y lo guardaron al terminar de hacer el registro de preinscripción, podrán ver que en la parte de abajo de dicho documento viene el número de folio. Para quienes no cuenten con este papel no se preocupen, no será necesario para checar los resultados de preescolar, primaria y secundaria, ni tampoco se debe entregar en la escuela asignada.

