Piden Justicia para "Cruzberto": Gato Voluntario de la Cruz Roja Muere Atropellado en Edomex

El gato “Cruzberto”, voluntario en la Cruz Roja Toluca, Estado de México, murió atropellado en inmediaciones de la delegación de especialistas médicos; esto sabemos del caso.

De acuerdo con la Cruz Roja de Toluca, el gatito murió luego de ser arrollado por un conductor que no respetó las reglas de seguridad en la colonia Moderna de la Cruz, zona donde se ubican las instalaciones donde vivía y "laboraba" Cruzberto.

Lamentablemente fue víctima de la imprudencia de un conductor de automóvil, de los que ignoran las reglas mínimas de seguridad y el respeto al peatón o a cualquier ser sintiente en una zona de hospitales

Asimismo, refirieron que la persona que atropelló al gatito, así como otros conductores que no toman precauciones, no vislumbran la gravedad de sus acciones al saber que en dichas zonas es común el cruce de menores de edad, adultos mayores o mujer embarazadas, quienes atraviesan con dificultad las calles.

Hoy despedimos para siempre al gran Cruzberto, quien en los últimos meses se integró como un voluntario más de la Cruz Roja Toluca, donde llegó solo, con la misma libertad que hoy nos dijo adiós

Video: Roban al ‘Michi Cobrador’ en la Ciudad de Puebla; Chofer Pide que le Regresen a Su Gato

¿Qué pasó con el conductor que atropelló y mató a Cruzberto?

La Cruz Roja de Toluca no proporcionó más detalles del accidente en el que perdió la vida Cruzberto Se desconoce si el conductor fue sancionado o presentado ante las autoridades.

Sin embargo, la comunidad que conoció al gato voluntario expresó sus condolencias, porque su presencia en las instalaciones y verlo trabajar junto a los paramédicos, les daba alegría.

Se va a extrañar su cálida compañía, cariño y muchos momentos felices que siempre nos brindaste. No te diremos adiós, sino hasta luego, algún día nos volveremos a reunir en otro plano

Los menores eran los más felices del trabajo de Cruzberto en la Cruz Roja. Foto: Cruz Roja Toluca

De hecho, Cruzberto se encargaba de ser un embajador del voluntariado y durante las vacaciones, recibía a grupos de menores de edad que acudían a los talleres y otras actividades como:

Tirolesa

Taller de armado de ambulancias

Pinta carita gatuna

Doctores de la risa

También la visita a Cruzberto significaba conseguir donativos de comida y otros artículos para los refugios de animales.

Se libre. Vuela alto, sigue compartiendo tu amor al prójimo

Dibujo que realizó una menor en honor a Cruzberto. Foto: Cruz Roja Toluca

Historias recomendadas:

¿Quién es “El Rayo”, Presunto Mando de “La Barredora” por Quien Ofrecen Recompensa en Tabasco?

EPP