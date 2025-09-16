VIDEO: Con Piñatas y 'Chiles en Nogada' Animales del Zoológico Celebran Independencia de México

Las fiestas patrias representan uno de los momentos más esperados del año, debido al significado que tiene para cada uno de los mexicanos. A estas celebraciones se unieron los animales del Zoológico de Zacango en el Edomex y así captaron su festejo por el Día de la Independencia de México 2025.

A través de redes sociales, las autoridades del Parque Ecológico Zacango, mostraron cómo se divirtieron los animales que viven en sus instalaciones.

Noticia relacionada: Xin Xin: Así Cuidan a la Panda Mexicana que Vive su Última Etapa de Vida en Chapultepec

Porque en México la fiesta nunca se acaba

¿Cómo celebraron las fiestas patrias los animales del Zoológico de Zacango?

En las imágenes se observan las actividades, premios y juguetes que realizaron especialmente para animales como el jaguar, el coatí y los tigres de bengala, quienes disfrutaron de los colores y texturas.

El enriquecimiento ambiental se viste de verde, blanco y rojo

Video: Recuerdan a Proteo en Desfile Cívico-Militar 2025; Arkadas Encabeza a Grupo Canófilo

El jaguar fue sorprendido con un “chile en nogada”, fabricado con un costal y con varios premios en su interior. Debido al tejido de la bolsa, el felino de inmediato se acercó a él y comenzó a jugar a manera de rascador.

Sin embargo, esa no fue el único regalo, ya que se encontró con otros materiales distribuidos por toda su área. Tal es el caso de coloridas piñatas y más rascadores alusivos a las fiestas patrias, como unos deliciosos esquites.

Ahora bien, en el caso de su compañero el tigre de bengala, su casa fue adornada con motivos patrios y le fabricaron un rascador tricolor, el que no dudó ni un segundo en usarlo. En los árboles pudo hallar otros juegos que lo pusieron muy activo.

Los coatíes, también conocidos como Nasua, se la pasaron “bomba” poniendo a prueba su olfato para hallar premios en canastos y cajas que hacían referencia a la lotería mexicana.

Con estas actividades, los animales del Zoológico de Zacango no solo celebraron el Día de la Independencia, también pusieron a prueba su creatividad e instinto.

¿Dónde se ubica el Parque Ecológico de Zacango?

El Zoológico de Zacango fue inaugurado el 11 de diciembre de 1980 y un año después fue declarado como Área Natural Protegida. Actualmente cuenta con animales de especies diferentes de todo el mundo, entre ellas, especies que se encuentran en alguna categoría de riesgo.

Por ello, están comprometidos con la conservación y protección de las especies y a la fecha es miembro activo del ALPZA (Asociación Latinoamericana de Parques Zoológicos y Acuarios) y del AZCARM (Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México).

Se ubica en la Carretera Metepec-Santa María Nativitas, Kilómetro 7 S/N Calimaya, Estado de México

🐆🐯🎊

¡Porque en México la fiesta nunca se acaba!.🎉

El jaguar, el coatí y los tigres de bengala ya andan en el recalentado… y con tanto antojo patrio, ¡hasta quieren segunda ronda de fiesta!.🇲🇽🌮🌶️ #Zacango #16deseptiembre #VivaMéxico pic.twitter.com/2Zkj8MAIji — Zacango (@zacangoedomex) September 16, 2025

Historias recomendadas:

EPP