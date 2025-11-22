En Edomex, Cae Líder de la Federación Trabajadores Asalariados de México por Operación Caudal

Elementos de la Fiscalía del Estado de México detuvieron a Juan "N", identificado como líder de la Federación Internacional de Trabajadoras y Trabajadores Asalariados de México (FITTAM) y vocero de Sindicatos Unidos por la Transformación de México (SUTMEX), quien era considerado objetivo prioritario de la Operación Caudal.

Al hombre le fue cumplimentada orden de aprehensión en el marco de las acciones de la segunda fase desplegada para neutralizar actividades delictivas en la cadena de la extracción, distribución y comercio ilícito del agua en la entidad, precisó la fiscalía mexiquense.

Juan "N" también es investigado por su probable participación en hechos delictivos de extorsión.

De acuerdo con la Fiscalía estatal, durante su captura le fueron aseguradas armas de fuego y cartuchos útiles de diferentes calibres.

¿Qué es la Operación Caudal?

En octubre pasado, la gobernadora Delfina Gómez aseguró que la Operación Caudal busca garantizar el uso legal y equitativo del agua potable.

Tenemos que regular tanta situación de huachicoleo. La gente y los compañeros que están bien no tienen por qué preocuparse. Los que tengan algún documento o trámite pendiente, estamos abiertos para que se puedan regularizar

DMZ