¡Justicia Para Wendy! Piden Que Su Feminicida Sea Juzgado Como Adulto

Hace poco más de dos años, Wendy Yoselin fue hallada sin vida en un canal de aguas negras a pocos metros de su casa. Actualmente, el principal sospechoso de su feminicidio se encuentra recluido en la Quinta del Bosque, pese a que ya no es menor de edad, sí lo era cuando presuntamente asesinó a la joven.

Al respecto, los padres de Wendy señalaron que es necesario que se reforme el Código Penal para que las personas sean juzgadas no dependiendo a su edad sino a la gravedad del crimen cometido.

Este lunes se llevó a cabo una audiencia de revisión de medidas cautelares por el caso del feminicidio de la menor, en contra de quien era su novio al momento de su muerte.

“Ella también era menor de edad, ella también tiene derechos; no porque ella ya no esté, se le borren sus derechos. Yo lo que quiero es que se siga así, que se siga con esa medida que tiene y que así siga su proceso. Yo quisiera que fueran más años pero… precisamente porque son muy poco, para mí son muy pocos, para mí no es nada. Que él pague por lo que hizo”, señaló Guadalupe, madre de la víctima.