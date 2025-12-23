Inicio Estado de México Se Registra Fuerte Incendio Esta Noche en Tultepec, Edomex; Servicios de Emergencia en el Lugar

Se Registra Fuerte Incendio Esta Noche en Tultepec, Edomex; Servicios de Emergencia en el Lugar

|

N+

-

Servicios de emergencia ya se encuentran en el lugar para controlar el fuego que ha provocado una inmensa nube de humo negro

Fuerte Incendio en Tultepec Hoy: ¿Qué Se Sabe de la Emergencia en Fraccionamiento de Edomex?

Fuerte Incendio en Tultepec Hoy: ¿Qué Se Sabe de la Emergencia en Fraccionamiento de Edomex?

COMPARTE:

Esta noche, martes 23 diciembre 2025, se registra un fuerte incendio en Hacienda del Jardín en Tultepec, Estado de México. De acuerdo con los primeros reportes, sería en una obra en construcción en donde había tubos de PVC.

Servicios de emergencia ya se encuentran en el lugar. Una inmensa nube de humo negra se observa a varios metros, incluso del lado de Cuautitlán.

Información N+

IncendiosAccidentes Estado de México
Inicio Estado de México Fuerte incendio tultepec hoy que se sabe emergencia fraccionamiento edomex