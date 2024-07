¿Mujeres con Bienestar Abrirá Nuevo Registro en Línea en 2024? Delegado de Edomex da Anuncio

Ante la reactivación del programa Mujeres con Bienestar 2024 en el Edomex, miles de aspirantes quieren saber si habrá registro en línea durante lo que queda del año, pues al parecer aún faltan muchas personas por ayudar. Para aclarar las dudas, la Secretaría de Bienestar en el Estado de México ya brindó una respuesta concreta.

Ahora que el titular de la Secretaría de Bienestar en el Edomex, Juan Carlos Romero, anunció que iban a empezar a entregar tarjetas a nuevas beneficiarias, en una nota previa te informamos cómo saber si fuiste aceptada en Mujeres con Bienestar 2024.

¿Mujeres con Bienestar abrirá registro en línea 2024?

Juan Carlos Romero informó que este año no habrá nuevas incorporaciones, por lo que no se abrirá nueva tapa de registro en lo que queda del 2024. La decisión se tomó debido a que el objetivo principal es llegar al padrón de 650 mil beneficiarias, cifra que no se alcanzó en anteriores administraciones.

Hasta antes del parón por la veda electoral 2024, 625 mil mujeres ya contaban con su tarjeta de Mujeres con Bienestar para poder hacer válido el cobro de su apoyo económico, el cual se trata de un pago bimestral de 2 mil 500 pesos mexicanos, así lo dijo el secretario del Bienestar en el Estado de México en un evento realizado el pasado viernes 5 de julio en Nezahualcóyotl.

¿Cómo me registro en Mujeres con Bienestar?

Pese que no hay convocatoria para poder llevar a cabo nuevas inscripciones, es importante que las personas sepan cómo hacer el registro en línea de Mujeres con Bienestar 2024. Para realizarlo de forma correcta hay que seguir los siguientes pasos:

Ingresa a la página https://mujeresconbienestar.gob.mx. Cuando la etapa de registro en línea este habilitada, dirígete a la opción "A" y selecciona "Iniciar nueva solicitud”. Crea un usuario con tu CURP, correo electrónico y número de celular. Es importante que tengas acceso al correo electrónico y número celular que registres, ya que ahí recibirás información para concluir tu solicitud. Lee detenidamente las instrucciones y captura la información que se te solicite. Una vez que hayas completado todos los campos, se mostrará un mensaje indicando si tu solicitud fue aprobada o si fue rechazada por no cumplir los requisitos. Si tu solicitud es aprobada, recibirás un número de folio. Es importante que guardes este número para futuras consultas y seguimiento de tu solicitud.

Posteriormente, para las que sigan en el proceso de inscripción, hay que hacer el registro presencial, llenar el Formato Único de Bienestar (FUB) y si todo sale de forma favorable, acudir a la entrega de la tarjeta.

Con esta noticia, las interesadas en ingresar al programa Mujeres con Bienestar deberán ser pacientes y esperar a ver si hay registro en línea para el año 2025.

