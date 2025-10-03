¿Qué Pasó Hoy en la FES Iztacala de la UNAM? Presunta Amenaza Provoca Alarma entre Estudiantes

Este viernes en la FES Iztacala se registró una fuerte movilización por autoridades escolares, luego de que se diera a conocer un presunto mensaje que provocó temor entre estudiantes y trabajadores del plantel de la UNAM, ubicado en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron esta tarde, cuando los alumnos y docentes fueron desalojados, por lo que cancelaron las clases presenciales.

Las inmediaciones de la institución de nivel superior fueron rodeadas por elementos de la Comisaría General de Proximidad y Seguridad Ciudadana y Protección Civil Tlalnepantla, así como bomberos municipales.

¿Qué pasa, por qué están evacuando la escuela?, preguntaban en redes sociales

¿Qué pasó en la FES Iztacala?

Luego de conocer a detalle lo que ocurrió en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, los estudiantes mostraron su preocupación y temor por regresar a las aulas.

Debido a que en un salón se encontró un presunto mensaje en el que se advertía la presencia de una supuesta bomba colocada estratégicamente en las instalaciones. Además, se hacía referencia a un posible tiroteo.

Mi hermano va en Iztacala y de verdad, ya no es broma. Me preocupa la seguridad de todos nosotros como estudiantes

Por esta razón y según el protocolo que recién dio a conocer la UNAM, se pidió apoyo a las autoridades de seguridad y se llevó a cabo el desalojo de la escuela, con la finalidad de salvaguardar la integridad de los universitarios.

