Incendio Consume Recicladora en Toluca, Edomex

La tarde de este sábado 7 de febrero 2026 se registró un incendio en una recicladora ubicada en la intersección de las calles Aquiles Serdán y León Guzmán, en la colonia Pueblo Nuevo, en el municipio de Toluca, Estado de México.

La columna de humo, visible a varios kilómetros de distancia, generó alarma entre vecinos de la zona, quienes reportaron el siniestro a los servicios de emergencia.

Al lugar arribaron elementos del Cuerpo de Bomberos de Toluca, así como personal de Protección Civil y policías municipales, quienes de inmediato iniciaron las labores para controlar y sofocar el fuego. Debido al material almacenado en la recicladora, el incendio provocó una intensa emanación de humo.

No se reportan lesionados por el incendio

Hasta el momento, las autoridades informaron que no se reportan personas lesionadas ni intoxicadas. Como medida preventiva, se recomendó a los habitantes cercanos mantener puertas y ventanas cerradas mientras continúan los trabajos de control del siniestro. Las causas del incendio aún no han sido determinadas.

