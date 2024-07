Inundaciones en Chalco: Alexa Hace la Primera Comunión Pese a Que Lodo Destruyó su Casa

Las inundaciones y sus consecuencias trastocan la vida de las personas, pues muchas veces el agua echa a perder su patrimonio o sus sueños, como ocurrió en Chalco, Estado de México.

Un día antes de su primera comunión, Alexa y su familia, que habitan en la zona conocida como Zacumula, en San Martín Cuautlalpan, en Chalco, Estado de México, se vieron sorprendidos por la corriente de agua y lodo que cruzó el patio de su casa, narró Concepción Regueira, madre de Alexa.

Alexa, niña afectada por las inundaciones, explicó el cuidado que tuvo para no ensuciar su vestido, el cual quedó intacto pese a la emergencia y la gran cantidad de lodo que entró a su hogar.

Estaba teniendo mucho cuidado para que no me resbalara. Agarré las chanclas de mi mamá, agarré la bocina, los teléfonos. Se me pasó un polín y me caí así y agarré respiración para no ahogarme