Madre Exige Justicia por Asesinato de su Hijo en Penal de Chiconautla, Edomex

A las 23:58 del 6 de noviembre de 2022, América Torres recibió una llamada del penal de Chiconautla, en el Estado de México. Le avisaron que su sobrino, Axel Armando Torres Prado, había fallecido. El joven de 28 años tenía apenas dos semanas de haber ingresado a esa prisión. Su madre, Tania Prado Olguín denuncia que a su hijo lo apresaron siendo inocente y que su muerte fue un homicidio, por el que hasta ahora, más de un año después, no ha encontrado justicia.

A Axel lo detuvieron el 23 de octubre de 2022. Lo acusaban de haber cometido un robo con violencia a una tienda Oxxo, en Ecatepec, Estado de México, donde él vivía. La detención ocurrió, asegura su madre, cuando el joven iba rumbo a su casa, después de dejar la de sus abuelos, a quienes había ido a visitar.

Lo detuvieron a las 9:20 de la noche, en lo que caminó a la parada del Mexibus. Mi hijo había ido a visitar a sus abuelos y no cometió ningún robo. Él era panadero. Trabajaba, honradamente, en una panadería. No sé por qué lo culpaban a él.

Melisa Escandón, vocera del Colectivo No Más Presos Inocentes, señala que en el Estado de México hay un problema grave de fabricación de culpables. No se sabe cuántos, pero este colectivo, que recién se formó en agosto de 2023, agrupa al menos a 60 familias que reportan tener personas privadas de su libertad que no han cometido ningún delito.

“Antes de que una familia ingrese al colectivo, revisamos la carpeta de investigación del caso y sí encontramos elementos para presumir que la persona es inocente, se les arropa. En la revisión de las carpetas hemos encontrado que hay una práctica de vincular a proceso y sentenciar solo por dichos de supuestos testigos”, señala Escandón.

La familia de Axel se enteró de la detención por redes sociales. No recibieron ninguna llamada ni del joven ni de ninguna autoridad para comunicarles que estaba en calidad de detenido en el ministerio público de San Agustín, en Ecatepec.

Su madre no sabe si no le permitieron llamarla o qué sucedió, porque ya nunca pudo ver a su hijo, más que a través de un cristal, en las audiencias, y solo pudo hablar con él por teléfono, una vez, por unos minutos, en los que solo le comunicó que estaba en el módulo 1, dormitorio 2, celda 7 del Centro de Reinserción Social Sergio García Ramírez, de Ecatepec, conocido como el Penal de Chiconautla.

No pude visitarlo en prisión. Ni siquiera me habían dado todavía el pase de visita cuando lo mataron. Me iban a dar para poder visitarlo hasta el 13 de noviembre de 2022 y nos avisan que está muerto el día 6 de ese mes.

Contradicciones en la causa de muerte

Tania Prado denuncia que su único hijo tenía golpes. En la segunda audiencia, cuando lo vio a través del cristal, notó que tenía uno en el pómulo izquierdo. “Le pregunté por señas qué le había pasado, y él a señas me respondió que le habían pegado. El juez me dijo que si seguíamos comunicándonos así, me iba a sacar de la sala”.

La causa de la muerte asentada en el certificado y el acta de defunción, de las que N+ tiene copia, dice que Axel Torres falleció por una tromembolia pulmonar, aunque más abajo, en tipo de fallecimiento, se asienta que fue una muerte violenta o accidental, una contradicción de la que a Tania no le dieron explicación.

Cuando le pregunté al médico que hizo la autopsia por qué habría podido tener esa trombosis, me dijo que por una gripe mal cuidada o una bacteria, pero yo estoy segura que lo de él fue un homicidio, porque tenía golpes y le encontraron bolsas en el estómago.

Axel tenía una colostomía e ileostomía: un procedimiento quirúrgico en el que se saca un extremo del intestino grueso a través de una abertura (estoma) hecha en la pared abdominal. Las heces que se movilizan a través del intestino salen por la estoma hasta la bolsa adherida a la piel del abdomen.

Cinco años antes de su padecimiento había sido víctima de un asalto. Le dispararon en el abdomen. Le perforaron el intestino, por eso necesitó la colostomía e ileostomía. Tenía que cambiarse la bolsa por lo menos una vez al día. Su madre estuvo llevándole repuestos cada tres días al penal. Aunque no podía verlo, se las dejaba.

“Los problemas en su intestino no pudieron provocarle una trombosis pulmonar, eso no le iba a provocar tal cosa. Tenía cinco años así y estaba estable. Antes de entrar a esa prisión mi hijo estaba bien”.

Video. Personas que Salen de la Cárcel Encuentran una Sociedad que los Rechaza

Tania está tan segura que lo de su hijo fue un asesinato, que cuando le informaron que la causa de muerte había sido una tromboembolia pulmonar interpuso una denuncia por homicidio, contra quien resulte responsable, en el mismo ministerio público donde esperaba que llegara el cuerpo del joven.

A la mujer no le dejaron ver el cadáver de Axel. Le dijeron que no era posible porque en el lugar había otros cuerpos ya en descomposición y por seguridad de ella no podía entrar. Solo le mostraron una fotografía.

“Esa foto se la tomaron a mi hijo en el área de servicio médico del Centro de Readaptación Social Sergio García Ramírez. Solo por esa fotografía lo reconocí. Pero no era el mismo que había ingresado 17 días antes a esa cárcel, estaba literal en los huesos”.

Un penal en amarillo

En el Diagnóstico de Supervisión Penitenciaria de 2022, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), esta cárcel tiene una calificación de 6.28, lo que la coloca en color amarillo, en una escala de evaluación en la que las puntuaciones van de 0 a 10 y hasta 5.9 están en rojo, de 6.0 a 8.0 en amarillo y de 8.0 a 10 en verde.

Durante la supervisión en el Penal de Chiconautla de la CNDH se encontró que había hacinamiento, insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los derechos humanos, sobrepoblación, deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las personas privadas de la libertad, inexistencia o deficientes condiciones en el área médica, falta de personal de seguridad y custodia, así como presencia de actividades ilícitas y la práctica de cobros (extorsión y sobornos).

Video. ¿Cuál es la situación de las cárceles en México?

En diciembre de 2022, Tania acudió al ministerio público de Santa María, Chiconautla. Ahí le informaron del resultado de la necropsia practicada a su hijo, en la que se confirma que el cuerpo de Axel tenía múltiples golpes y pedazos de una bolsa de plástico en el estómago.

El ministerio público canalizó a Tanía a la Comisión de Víctimas del Estado de México, donde le asignaron un asesor jurídico, quien solicitó una mecánica de lesiones, que hasta la fecha no se ha realizado.

Ya me han cambiado dos veces al ministerio público y dos veces al asesor jurídico, el que está ahorita con el caso me dio cita el 4 de diciembre para revisar lo de la mecánica de lesiones y el avance de las investigaciones, pero cuando acudimos al MP nos dijeron que la carpeta está en archivo temporal, aunque yo le he estado dando seguimiento.

De acuerdo con el Violentómetro Penitenciario, de la organización civil Asistencia Legal por los Derechos Humanos (Asilegal), de 2011 a 2023 se han registrado nueve homicidios en penales del Estado de México.

N+ solicitó una entrevista tanto con la Secretaría de Seguridad de esa entidad, como con la Fiscalía del estado para saber qué ha sucedido en el caso del presunto homicidio de Axel Armando Torres, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

Tania Prado dice que ella quiere justicia por la muerte de su único hijo, pero también quiere que ninguna otra familia tenga que pasar por el dolor de ver encarcelado a un ser querido inocente y muchos menos por el dolor de perderlo en prisión.

“Ya basta de que se fabriquen culpables, ya basta de arruinar tantas vidas, no quiero que otra madre sufra lo que estoy sufriendo yo, con la pérdida de mi único hijo, pido justicia, que se revise qué pasó en el caso de Axel y que se tomen las medidas necesarias para que esto no vuelva a pasar, ojalá que nadie más viva todo esto, es una pesadilla”.

