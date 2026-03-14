Madre y Su Hijo de 11 Años Mueren Durante Asalto en Tecamachalco, Los Reyes La Paz

Una mujer de 34 años, identificada como Elizabeth, y su hijo de 11 años perdieron la vida durante un asalto registrado en calles de la colonia Tecamachalco, en el municipio de Los Reyes La Paz.

De acuerdo con los primeros reportes, la mujer caminaba junto a sus dos hijos rumbo a su domicilio cuando fueron interceptados por sujetos armados que presuntamente intentaron despojarlos de sus pertenencias. Durante el ataque, los agresores realizaron varias detonaciones de arma de fuego, lo que provocó que las tres víctimas resultaran gravemente heridas.

Los hechos ocurrieron durante la noche del viernes 13 de marzo de 2026, lo que generó una fuerte movilización de cuerpos de emergencia y elementos de seguridad en la zona.

Vecinos de la colonia alertaron a las autoridades tras escuchar los disparos. Al lugar acudieron paramédicos y policías, quienes al revisar a la mujer y al menor confirmaron que ambos ya no contaban con signos vitales, debido a la gravedad de las lesiones provocadas por los impactos de bala.

Sobrevive adolescente y es llevada al hospital

En tanto, la otra hija de la mujer, una adolescente de 15 años, fue estabilizada por paramédicos en el sitio y trasladada de inmediato a un hospital cercano, donde permanece bajo atención médica especializada debido a la gravedad de las heridas que sufrió durante el ataque.

Elementos de seguridad pública acordonaron el área para permitir el trabajo de peritos y agentes de investigación, quienes realizaron el levantamiento de evidencias y las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas relacionadas con este caso. La Fiscalía del Edomex abrió una carpeta de investigación por los delitos de homicidio y lesiones, con el objetivo de identificar y localizar a los responsables de este violento suceso que ha causado consternación entre los habitantes de la comunidad.