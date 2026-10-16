Nuevo Bloqueo en Periférico Norte: Zona Afectada por Protesta en Naucalpan Hoy

La mañana de este viernes se realizó un nuevo bloqueo en el Anillo Periférico, en la zona norte, lo que afectó la circulación en esta importante vialidad que conecta diversas alcaldías de la Ciudad de México (CDMX) y municipios del Estado de México (Edomex).

Desde antes de las 09:00 horas, vecinos de varias colonias de Tlalnepantla iniciaron un bloqueo parcial, en la lateral de la vía, a la altura de Ciudad Satélite, en el municipio mexiquense de Naucalpan.

Se trata de habitantes de Lomas Boulevares, quienes se apostaron a la altura de Plaza Satélite, con dirección a la Ciudad de México, para protestar en contra de la construcción de bodegas industriales en una zona habitacional.

Cargando contenido de X...pic.twitter.com/arrqKykA9P — NMás (@nmas) Cargando...

Los vecinos acusaron que no existen los permisos correspondientes para la construcción, por lo que hicieron un llamado a las autoridades.

Dijeron que esperarían que acudiera personal del Gobierno para llegar a un acuerdo y que se puedan reubicar las bodegas. Luego de alrededor de dos horas se levantó el bloqueo tras acordar un encuentro para abordar el tema.

Ante la afectación vehicular por la manifestación, se recomendó usar alternativas viales, como la avenida Gustavo Baz o bien los carriles centrales del Periférico.

SPB