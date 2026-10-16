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Nuevo Bloqueo en Periférico Norte: Zona Afectada por Protesta en Naucalpan Hoy

Vecinos protestaron en contra de la construcción de bodegas industriales en área habitacional

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Bloqueo en Periférico Norte Afecta la Circulación a la Altura de Satélite
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