Niegan Perdón a Hombre que Arrolló a Vendedor de Tamales

Familiares del vendedor de tamales que murió arrollado por un conductor que iba a exceso de velocidad en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, están convocando a una movilización, el jueves próximo, para exigir que el presunto responsable, que quedó en libertad tras haber ofrecido una indemnización, sea encarcelado.

Te recomendamos: Omiten Detalles sobre Conductor que Atropelló a Tamalero en Edomex

Jorge Raziel Claudio, hijo de Jorge Claudio Mendoza, se niega a perdonarlo.

No voy a otorgar el perdón, quiero que se haga justicia por mi papá. Todo eso, me causa mucha rabia porque ya no está mi papá; es la primera Navidad que estoy sin él.