Nuevo Derrame de Combustible en Neza y Autoridades No Tienen Idea del Origen

En Ciudad Lago, Nezahualcóyotl, Estado de México, la Vía Tapo, la avenida que rodea la parte posterior del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), amaneció nuevamente cubierta por combustible.

Isabel Sierra, vecina afectada, indicó que desconocen de dónde viene el combustible, y que nadie da solución a la problemática:

María de los Ángeles Muñoz, otra vecina afectada, expresó su preocupación tras el incendio que recientemente se suscitó.

Personal de bomberos y Pemex arrojaron espuma retardante y, en pipas, recogieron el combustible derramado.

Vecinos bloquearon por algunas horas el paso del tren en protesta por el derrame. Verónica Garzón, vecina Ciudad Lagos, Nezahualcóyotl, refirió que el olor comenzó después de la lluvia de la noche del martes.

Ni las autoridades locales ni federales supieron informar sobre el origen del derrame ni el tipo de combustible vertido.

Una vecina cuestionó al director de Gobierno de Neza sobre qué tipo de combustible es y de dónde está saliendo, así como si tienen una solución para este caso. El funcionario solo dijo:

No sabemos de dónde viene la fuga, vecinos decían que el combustible emanaba de la tierra, hicimos calas y comprobamos que eso no es cierto, seguimos buscando la fuente

En tanto, Ignacio Vázquez, jefe de Bomberos Nezahualcóyotl, indicó que se miden las explosividades por parte de Pemex y Protección Civil:

Se están midiendo las explosividades por parte de Pemex y Protección Civil, no tenemos un grado de explosividad alto. El combustible que tenemos... no puedo yo decir qué combustible es porque lo tienen que analizar y la fiscalía nos tiene que decir qué combustible es

Pasado el mediodía, autoridades señalaron que el combustible derramado podría tratarse de diésel o algún aceite, y descartaron fuga por toma clandestina.

Por otra parte, personal de Pemex indicó que los ductos pasan como a 600 metros y que huele a combustible, pero más como a aceite, y aseguró que la pipa está recogiendo el producto para medir la explosividad.

Mientras que Roberto Sámano, director de Gobierno de la Unidad Administrativa Nezahualcóyotl, explicó:

Turbosina no es, ductos no son, nosotros no queremos culpar a nadie, pero creemos que es un tema del aeropuerto lo que nos está ocasionando todo esto

Sobre esto, autoridades del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, negaron ser el origen del derrame, ya que el punto donde se ubicó está a 5 kilómetros de su centro de carga de combustible, como lo refiere el contraalmirante José Ramón Rivera, director general del AICM:

Aquí nosotros no tenemos nada, no tenemos posiciones, no tenemos infraestructura; dicen que es fuga de diésel, nosotros no ocupamos diésel más que para otro tipo de vehículos, pero no hay tanques, ni ductos de este lado del aeropuerto, no está saliendo absolutamente nada