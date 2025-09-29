Este lunes 29 de septiembre de 2025 fue encontrado otro bebé abandonado en una caja en Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México. Así lo informa en un comunicado el Gobierno municipal.

Video relacionado: Piden Ayuda Para Localizar a Padres de Bebé Abandonado en Hospital de Ciudad Juárez

El descubrimiento del bebé abandonado se realizó en las calles de la colonia Los Ailes.

Se explicó que policías a bordo de dos unidades fueron alertados por vecinos por una caja en cuyo interior se encontraba un nonato.

Bebé tendría 5 meses de gestación

De acuerdo con el testimonio de vecinos de la zona, el pequeño era de aproximadamente 5 meses de gestación, y de inmediato llamaron a las autoridades debido a que un grupo de perros estaban cerca de la caja.

Debido al hallazgo del cuerpo de un bebé prematuro sin vida, autoridades no han reportado detenciones de los responsables del abandono del feto. Autoridades municipales se encuentran en alerta debido a que este es otro caso de un bebé que es abandonado por sus padres en calles del Estado de México, pero ya se abrió una carpeta de investigación para darle seguimiento al caso.

Aún no se sabe si se trató de un aborto espontáneo o un parto prematuro, pero el cuerpo del bebé, están en espera de todos los estudios necesarios para determinar las causas precisas.

Historias recomendadas:

Con información de N+

HVI

