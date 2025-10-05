Pago Cancelado de Mujeres con Bienestar: Estas Personas No Cobrarán su Apoyo en Octubre 2025

Está por comenzar el quinto y penúltimo pago de Mujeres con Bienestar en el 2025 y para todas las personas que aún tienen dudas, acá te decimos cuándo cae el depósito y quiénes ya no van a cobrar el apoyo de 2,500 pesos en octubre porque ya fueron dadas de baja del programa social en el Edomex.

Para disipar un poco de las dudas, en una nota ya te dijimos cuándo dan el apoyo de Mujeres con Bienestar en octubre 2025 y para qué beneficiarias será el último pago, pues posteriormente dirán adiós al programa del Estado de México.

¿Cuándo dan el apoyo de Mujeres con Bienestar octubre 2025?

Personal de la Dirección de Servicios a Medios de Comunicación del Estado de México revelaron a N+ que el pago de Mujeres con Bienestar dará inicio durante la primera y segunda semana de octubre 2025. Eso quiere decir que del 1 al 12 de octubre deben empezar las dispersiones del penúltimo depósito del año.

Pese a que no existe un calendario de pagos Bienestar como en otros programas, la Secretaría de Bienestar del Estado de México tiene definidos cinco grupos por letra, donde se aprecia quiénes cobran primero el apoyo para mujeres de 18 a 62 años de edad.

- Grupo 1: Depositan de la letra A a la D (son las primeras en cobrar).

- Grupo 2: Letra E a la H.

- Grupo 3: Letra I a la M.

- Grupo 4: Letra N a la R.

- Grupo 5: Letra S a la Z.

¿Quiénes no cobran pago de Mujeres con Bienestar 2025 en octubre?

Las personas que ya dejaron de ser beneficiarias de Mujeres con Bienestar 2025 y por ende ya no cobrarán el penúltimo depósito del año son todas las que cumplan con algunas de las siguientes características:

Beneficiarias que en septiembre 2025 cumplieron un año dentro del programa social.

dentro del programa social. Beneficiarias que en agosto 2025 recibieron su sexto pago de Mujeres con Bienestar (el máximo de dispersiones por persona es de seis).

de Mujeres con Bienestar (el máximo de dispersiones por persona es de seis). Mujeres que ya cumplieron de 60 a 62 años de edad este año. Ella deben inscribirse a la Pensión Mujeres Bienestar 2025.

Para las personas que dicen que la duración dentro de Mujeres con Bienestar es de dos años, en reiteradas ocasiones de este 2025 el titular de la Secretaría del Bienestar del Edomex, Juan Carlos González Romero ya aclaró que las beneficiarias solamente están un año con el apoyo. Posteriormente son dadas de baja para darle lugar a otras personas que también requieres de la ayuda económica y demás beneficios que se brindan.

