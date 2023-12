Pobladores de Texcaltitlán Cuentan lo que Sucedió Previo a Enfrentamiento

En el ejido Texcapilla del municipio de Texcaltitlán, Estado de México, el pasado viernes se registró un enfrentamiento entre pobladores e integrantes de La Familia Michoacana con un saldo de 14 personas muertas, cuatro pobladores y 10 presuntos criminales; además de siete heridos, cinco pobladores y dos supuestos agresores.

Pobladores de Texcapilla narraron que el jueves pasado por la noche los integrantes del crimen organizado los convocaron a una reunión para cobrarles derecho de piso. Ese día no llegaron a un acuerdo y los volvieron a citar el viernes, a las 12 del día, en el campo de futbol.

Un habitante Texcapilla explicó que un día antes intentaron llegar a un acuerdo:

Pero ese día no hubo nada, ese día yo no sé si vino el mismo o vino otro, no era nada más la gente de Texcapilla, no, eran todas las comunidades, las comunidades La Nueva Santa María, Santa María, La Nueva Santa María, El Salto, Llano Grande, Palmillas, La Galera, Texcapilla, toda esa gente acudió porque hay heridos que son de allá de Palmilla. La gente eso esperaba, llegar a un acuerdo, según no era para pelear