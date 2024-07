Por Acusaciones Falsas de Abuso Sexual, Encarcelan Dos Años a Maestra de Kínder

Claudia Karina Reyes, Miss Kary, maestra de jardín de niños en Ecatepec, pasó casi dos años en un proceso judicial, encarcelada en el penal de Chiconautla tras ser acusada de violar a una de sus alumnas, de cuatro años de edad.

Cómo señalar a alguien, cómo difamar a alguien así, cuando no se tiene una prueba, más que nada haberme privado de mi libertad. Cuando a mí me detienen, yo estaba embarazada, justamente un día antes me acababa de enterar que estaba embarazada

Sin explicación, fue internada en el penal de Chiconautla

Miss Kary fue detenida el 7 de octubre de 2022 al salir del jardín de niños. La llevaron directamente al penal de Chiconautla sin ser presentada ante un Ministerio Público y sin explicarle el motivo de su detención.

La defensa, a cargo del abogado Roberto Villagómez, refiere que en el proceso hubo muchas irregularidades y desde el inicio debió haberse liberado a la maestra.

Se le hace una análisis psicológico por parte de la Fiscalía y un análisis en el que se demostraba que la menor ni siquiera tenía un daño psicológico. Desde el inicio, se tenían datos completamente que se demostraba que no había un signo de violación, de abuso sexual

La madre de la menor la acusó de abuso sexual

La madre de la presunta víctima aseguraba que en los baños de la escuela la maestra había tocado e introducido objetos a la niña, pero no presentó pruebas de ello. Al contrario, nada malo había ocurrido con la niña, como afirma la maestra.

Minuto a minuto se puede ver en dónde me encuentro yo, en dónde se encuentra la menor y en ningún momento coincidimos ni a solas, ni mucho menos en los sanitarios. Por qué si tienen las pruebas donde se ve mi inocencia... por qué sigo recluida, qué es lo que pasa, de repente sin tener una prueba se me hizo una orden de aprehensión y me detienen

El abogado Roberto Villagómez demostró la falsedad en los testimonios y recordó que actuar de esa forma puede también penarse con cárcel.

Se pudo demostrar a la totalidad que todos esos testimonios fueron falsos y de hecho el falso testimonio ante una autoridad judicial tiene pena incluso también de prisión.

¿Cómo vivió su embarazo dentro de prisión?

Durante su encierro en el penal de Chiconautla, Miss Kary tuvo trato negligente al revisar el proceso de su embarazo, que por fortuna no interfirió con el buen estado de salud de su bebé.

El ácido fólico que ellos me proporcionaron estaba caduco y no llevaban un control prenatal, ya que sí se me sacaban citas, pero muy esporádicamente. A pesar de que yo les decía que no quería que me hicieran el tacto, como que no tenías derecho a decidir

"Maestros estamos vulnerables ante acusaciones"

Asegura que en México las maestra y los maestros se encuentran vulnerables ante cualquier acusación.

Es muy fácil que alguien se para y te señale y te diga: 'Él me hizo', y vas para reclusión, sin tener pruebas. No hay nada que ampare a un maestro

La defensa de Miss Kary ejercerá diversas acciones legales para buscar la reparación del daño tras pasar casi dos años en prisión.

Que se haga justicia precisamente por toda la historia que se le fabricó a la profesora

Durante todo el proceso Miss Kary recibió apoyo de sus compañeras, directivos y de padres de familia: hicieron colectas para ayudar y bloqueos para exigir justicia.

Aunque no perdió su trabajo, reconoce que nada volverá a ser igual, fue una mentira que le causó mucho daño.

Existe un poco de temor de que somos muy vulnerables, es muy fácil señalar y culpar y volver a vivir algo que ya viví. No estoy preparada era eso. Obviamente, con terapias psicológicas quizá me ayude para poder ser la maestra que estaba ante muchos niños

Con información de Alan Gilberto Hernández

KAH | ICM