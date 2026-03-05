Grave Accidente Hoy en la México–Querétaro: Varios Camiones y Tráileres Involucrados

La tarde de este jueves 5 de marzo 2026, se registró un fuerte accidente que involucra varias unidades: dos camiones y un tráiler, por lo que ya hay tráfico severo en la zona. Hasta el momento no hay reporte de víctimas.

El accidente que involucra camiones de carga y un tráiler provoca cierre a la circulación hacia la Ciudad de México, a la altura de Coyotepec, Estado de México.

Sin embargo, no es el único accidente en la autopista.