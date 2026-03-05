Grave Accidente Hoy en la México–Querétaro: Varios Camiones y Tráileres Involucrados

Grave Accidente Hoy en la México–Querétaro: Hay Varios Camiones y Tráileres Involucrados
|
N+
-
El accidente se registra en la autopista México–Querétaro con dirección a la Ciudad de México, a la altura de Coyotepec
COMPARTE:
La tarde de este jueves 5 de marzo 2026, se registró un fuerte accidente que involucra varias unidades: dos camiones y un tráiler, por lo que ya hay tráfico severo en la zona. Hasta el momento no hay reporte de víctimas.
El accidente que involucra camiones de carga y un tráiler provoca cierre a la circulación hacia la Ciudad de México, a la altura de Coyotepec, Estado de México.
Sin embargo, no es el único accidente en la autopista.
- A la altura del kilómetro 81, dirección a la CDMX. Cierre a la circulación por atención de accidente (choque de costado entre tracto camiones).
- A la altura del km 53, dirección a la CDMX.
- En el km 157, dirección Querétaro. "Reducción de carriles por atención de accidente (salida del camino de tracto camión)".