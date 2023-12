Continúa la etapa de entrega de resultados y uno de los mensajes más frecuentes que aparecen es "solicitud en proceso" en Mujeres con Bienestar Edomex 2023. Ante la demanda que tiene la plataforma, acá te decimos qué significa esta parte del trámite y lo que se debe hacer.

La Secretaría del Bienestar del Estado de México puso como fecha límite el 9 de diciembre 2023 para que todas las posibles beneficiarias acudan a una de las sedes asignadas para entregar su documentación, junto con el Formato FUB, solo que a algunas aún no les llega el correo o mensaje para poder presentarse, pero esto tiene una explicación.

¿Qué significa solicitud en proceso en Mujeres con Bienestar?

Quiere decir que ya concluyó la revisión del caso en particular y ahora toca ser paciente y esperar a que llegue el correo electrónico o el mensaje de texto. En la plataforma se ofrece el siguiente mensaje, el cual ofrece bastante claridad:

"Si cumpliste con los criterios del programa, recibirás por mensaje la fecha, hora y lugar donde deberás presentar para al entrega y validación de documentos".

En caso de no recibir el aviso, quiere decir que que la solicitud no fue aceptada y tocará esperar unos meses hasta que se abra la siguiente convocatoria del programa social que encabeza la Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez.

También se la hace una invitación a todas las personas del sexo femenino a no acudir a ningún módulo, si no se les hizo llegar la cita, pues no serán atendidas, en incluso puede llegar a representar un rechazo definitivo para entrar al apoyo económico.

El lapso para recibir el mensaje es hasta el sábado 9 de diciembre 2023. Posteriormente comenzará la entrega de tarjetas de Mujeres con Bienestar 2023. Para 2024 se tiene contemplado iniciar con los pagos a las 400 mil féminas que viven en cada uno de los 125 municipios que conforman el Edomex.

