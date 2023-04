Piden Crear Registro de Deudores Alimentarios en Edomex

Este martes, mujeres mexiquenses llevaron a cabo una manifestación a las afueras de la Cámara de Diputados del Estado de México, esto para exigir la creación de un Registro de Deudores Alimentarios que sancione a los hombres que incumplen sus obligaciones alimenticias con sus hijos.

El colectivo informó que esto equivaldría a consolidar en la ley estatal la denominada “Ley Sabina”, reforma impulsada por la activista oaxaqueña Diana Luz Vásquez Ruiz, quien luchó para que su expareja afrontara sus responsabilidades económicas y reconociera la paternidad de su hija, de nombre Sabina.

Colectivos reprocharon que la propuesta avanza de manera lenta para su homologación en la República Mexicana.

Calificaron la situación actual como un “avispero del patriarcado”, que tiene obstaculizada la reforma y señalaron que muchos de estos varones “deudores” tienen cargos en la administración pública.

Asimismo, las manifestantes destacaron que, en el marco del periodo del proceso electoral en la entidad, urge que las aspirantes a la gubernatura se manifiesten de manera firme con este tema.

“Tienen propuestas de salario rosas y salario a las jefas de familia pero eso no no sirve…es asistencialista, mil pesos, dos mil pesos…no sirve ni siquiera para una canasta básica, no queremos programas asistencialistas, queremos justicia Justicia para las infancias”.