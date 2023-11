Retiran Memorial de Casa de Feminicida Serial de Toluca

Familias de víctimas del feminicida Óscar García Guzmán, conocido como “El Monstruo de Toluca” retiraron el memorial que buscaban edificar en la casa del asesino serial en la colonia Santín, en Toluca, Estado de México.

Madres, hermanas, parejas e Hijas de de Tomás, Mónica, Adriana, Martha, Patricia, y Jessica expusieron que no buscaban generar morbo o incomodidad en la comunidad, mucho menos lástima, sino conciencia,

Acusaron que tras esta intención recibieron ataques, acoso e intimidación.

Con ello retiraron los rostros y cruces de las víctimas del sitio en donde fueron asesinadas.

A la par entregaron a la representación del gobierno estatal y de la Fiscalía General para la Atención de los Delitos Vinculados a la Violencia de Género su demanda a una disculpa pública por parte de la Fiscalía de Justicia del Estado, encabezada por el fiscal, José Luis Cervantes Martínez ante las omisiones de esta instancia.

Esto era necesario (memorial) por todo lo que sufrieron, nosotros lo sentimos, se está haciendo justicia.. me la debe ( disculpa pública) porque en la institución no me hicieron caso, en ese momento no me creyeron a pesar de que los llevé y yo sabía que era Oscar, no me creyeron. Por esa negligencia sucedió todo esto, por no hacer su trabajo bien.