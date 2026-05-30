¿Qué Pasó en la México-Pachuca Hoy 30 de Mayo 2026? Desde el Aire, Filas Kilométricas de Coches

Decenas de coches que avanzan a vuelta de rueda fueron captados en video, desde el aire, en la autopista México-Pachuca; te contamos qué pasó.

Conoce qué pasó en la México-Pachuca hoyFoto: N+
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