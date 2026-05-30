¿Qué Pasó en la México-Pachuca Hoy 30 de Mayo 2026? Desde el Aire, Filas Kilométricas de Coches

Filas kilométricas de coches semidetenidos se registraron la mañana de este sábado 30 de mayo 2026 en la autopista México-Pachuca, a la altura del municipio de Ecatepec, en el Estado de México. En N+ te contamos qué pasó y te dejamos algunas alternativas viales.

Alrededor de las 8:30 horas comenzó a reportarse la complicación vial en la zona de las bodegas en dirección a la Ciudad de México.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. VIDEO: Así Fue el Choque Múltiple que Colapsó la México-Pachuca en Ecatepec

¿Qué pasó en la México-Pachuca hoy 30 de mayo 2026?

La mañana de este sábado 30 de mayo 2026 se registró una intensa carga vehicular en la autopista México-Pachuca, con dirección a la Ciudad de México, en el tramo del municipio Ecatepec.

N+ pudo captar en video, desde el aire, las filas kilométricas de vehículos que avanzaban a vuelta de rueda.

El caos vial fue ocasionado por un choque múltiple en el que estuvieron involucrados seis vehículos, y que dejó al menos una persona lesionada.

El incidente se registró en el kilómetro 17 de la autopista México-Pachuca.

A las 10:10 horas se constató que se reabrió la circulación en todos los carriles de la autopista, aunque hay barreras viales obstruyendo parcialmente el paso en uno de ellos.

Así se ve desde el aire la afectación vial en la autopista México-Pachuca debido a un choque múltiple a la altura del kilómetro 17, con dirección a la CDMX, en Ecatepec, Edomex.



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