Hallan Con Vida a Hombre Desaparecido desde Hace Varios Días en Parque Nacional Izta-Popo

Fue localizado con vida un hombre reportado como desaparecido desde hace varios días en inmediaciones del Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl, dieron a conocer este martes elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), del Agrupamiento de Alta Montaña y Agreste.

Se precisaron recorridos en distintos parajes en medio de condiciones climatológicas adversas, además de entrevistas con personas que se encontraban en la zona, para dar con su paradero.

En los parajes ex Refugio de Tlamacas y La Joya fue hallado el hombre desaparecido que coincidía con los rasgos del boletín de búsqueda; luego de confirmarse su identidad, se verificó que pudiera descender.

La persona extraviada había subido al volcán desde el pasado domingo y, debido a las condiciones climatológicas, permaneció en la zona durante la noche.

Los elementos de Alta Montaña le proporcionaron ropa seca e hidratación y lo trasladaron hasta Paso de Cortés, donde solicitaron la presencia de servicios médicos para una valoración preventiva.

Personal de Protección Civil Estatal determinó que se encontraba estable y sin lesiones que requirieran traslado hospitalario.

Los uniformados pusieron bajo resguardo a la persona localizada hasta que pudo reencontrarse con sus familiares, quienes acudieron a Paso de Cortés para recibirla y agradecer el apoyo de los elementos de la Secretaría de Seguridad estatal.

La furia y la belleza del Popocatépetl y el Iztaccíhuatl en esta temporada es común verlos completamente nevados. Las temperaturas en las cimas rondan los -10ºC con lluvias y nevadas por la tarde-noche.

HVI