Desaparecidos

Hallan Con Vida a Hombre Desaparecido desde Hace Varios Días en Parque Nacional Izta-Popo

La persona extraviada había subido al volcán desde el pasado domingo y, debido a las condiciones climatológicas, se vio obligada a permanecer en la zona

Hallan Con Vida a Hombre Desaparecido en Parque Nacional Izta-PopoRescate de persona desaparecida en Parque Nacional Izta-Popo. Foto: Secretaría de Seguridad del Estado de México

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