Desmantelan Toma Clandestina de Agua en Autolavado de Ecatepec; Hay 5 Detenidos

Un operativo conjunto de seguridad permitió descubrir una toma clandestina de agua en un autolavado en el municipio de Ecatepec, Estado de México. Como resultado de la intervención, cinco personas fueron detenidas.

Los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades ministeriales. La acción forma parte de las estrategias implementadas para combatir el robo de agua y las conexiones ilegales a la infraestructura hidráulica municipal.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Descubren Toma Clandestina de Agua Potable en la Colonia Ciudad Azteca, Ecatepec , Edomex

Así operaba la toma clandestina

De acuerdo con autoridades locales, elementos de la policía municipal, personal de la Secretaría de Marina y trabajadores del organismo de agua Sapase realizaron una inspección en la colonia Ejército del Trabajo, donde detectaron una conexión irregular instalada sobre una línea principal de distribución.

Las investigaciones permitieron establecer que una manguera de aproximadamente 80 metros de longitud extraía agua de la red pública y la conducía hasta el interior de un autolavado improvisado, donde era almacenada en una cisterna para ser utilizada en el lavado de automóviles y motocicletas.

Tras confirmar la irregularidad, las autoridades procedieron a cancelar la conexión y asegurar el lugar.

Durante el operativo fueron detenidas cinco personas señaladas por su presunta participación en delitos relacionados con el uso indebido de servicios públicos y la distribución ilegal del agua.

Los sospechosos quedaron a disposición del Ministerio Público, instancia que determinará su situación jurídica conforme avancen las investigaciones.

FBPT