Desmantelan Toma Clandestina de Agua en Autolavado de Ecatepec; Hay 5 Detenidos

Detectan conexión ilegal que abastecía un negocio de lavado de vehículos en la colonia Ejército del Trabajo; así fue el operativo

Toma clandestina de agua.Foto: Policía de Ecatepec
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