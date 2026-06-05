Detienen a 2 Hombres tras Robo de Relojes de Lujo; Interceptaron Unidad que Salió del AIFA

El Gabinete de Seguridad informó que, como resultado de trabajos de investigación, elementos de @SSPCMexico, @SS_Edomex y @FiscaliaEdomex detuvieron en Huehuetoca, Estado de México, a Carlos “N” y José Alberto “N”, relacionados en el robo de un vehículo y relojes de alta gama, ocurrido el pasado 25 de mayo en Ecatepec, cuando interceptaron dos unidades que salían del AIFA.

De acuerdo con las investigaciones, ambos habrían participado en la conducción de los vehículos robados. Las indagatorias continúan para identificar y detener al resto de los involucrados.

Este es el video de los sujetos que robaron los relojes de alta gama.

¿Cómo fue el robo de relojes en el Edomex?

El robo ocurrió el 25 de mayo pasado, cuando dos hombres interceptaron un camión que transportaba relojes de alta gama, el cual había salido del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) en el Edomex.

La unidad con los relojes de lujo transitaba sobre Ecatepec, cuando los detenidos detuvo al chofer con violencia.

Cada uno de los detenidos, presuntamente condujo una de las unidades robadas.

En tanto, siguen las investigaciones, y se trabaja en detener al resto de los involucrados en el robo de los relojes de alta gama en el Edomex.

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