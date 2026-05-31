Operación Restitución Suma Más de 2,000 Inmuebles Asegurados por Despojo en Edomex

La Operación Restitución en Edomex suma más de 2,000 inmuebles asegurados por despojo; 1,198 ya fueron devueltos y 40 líderes de grupos delictivos están vinculados a proceso.

Operación Restitución Suma Más de 2,000 Inmuebles Asegurados por Despojo en Edomex1,198 inmuebles ya fueron devueltos. Foto: Gabinete de Seguridad

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La FGJEM y fuerzas de seguridad recuperan 2,000 inmuebles en Edomex. 1,198 ya devueltos. Descubre qué municipios fueron intervenidos y quiénes están detrás.

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