Operación Restitución Suma Más de 2,000 Inmuebles Asegurados por Despojo en Edomex

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad estatal y corporaciones municipales, superó la marca de dos mil propiedades recuperadas en el marco de la Operación Restitución, una estrategia conjunta para combatir el despojo y otros delitos contra la propiedad en 79 municipios del Edomex.

De ese universo, 1,198 inmuebles ya fueron devueltos a quienes acreditaron legítimamente su propiedad ante las autoridades.

¿Qué pasó en la última semana de operativos?

En los siete días previos al 31 de mayo de 2026, los tres órdenes de gobierno realizaron 14 cateos y 20 inspecciones en 19 municipios del Estado de México, con un resultado de 34 inmuebles asegurados.

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Los municipios intervenidos fueron Calimaya, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Ixtapaluca, La Paz, Metepec, Nezahualcóyotl, San Antonio La Isla, Tecámac, Tenango del Valle, Texcoco, Tlalmanalco, Tlalnepantla, Toluca, Xonacatlán y Zinacantepec.

De los 34 inmuebles de la semana:

27 son casas habitación.

5 son predios.

1 es un local comercial.

1 es una bodega.

El perfil de los bienes asegurados en el total acumulado de la operación muestra que la mayoría corresponde a vivienda: 1,713 casas habitación, 338 predios y 31 inmuebles de uso comercial.

Líderes detenidos y grupos detrás del despojo

Hasta la fecha, la FGJEM identifica 40 personas detenidas como objetivos prioritarios dentro de la operación. Todos se encuentran en distintas etapas procesales y están vinculados a proceso por el delito de extorsión.

Entre los detenidos destacan los líderes de organizaciones que operan bajo fachadas de agrupaciones sociales o sindicatos:

Hugo Francisco "N", señalado como líder de la Gestión y Organización Popular Emiliano Zapata (GOPEZ).

Brandon Salvador "N", identificado como líder del grupo delictivo "Los Gastones".

Luis Alberto "N", señalado como líder de "Los 300" y/o "Unión 300 A. C".

José Luis "N", identificado como líder de la Asociación Mexicana de Organizaciones Sociales (AMOS).

Sergio "N" y Gulliver Cándido "N", señalados como líderes de "Los Souverbille" y "Los Gulliver", respectivamente.

La FGJEM también apunta a integrantes del grupo "Los Mayas" y de la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales de la República Mexicana (USON) entre los detenidos.

Según la información de la fiscalía, varios de estos grupos se presentan ante la sociedad como sindicatos u organizaciones civiles —entre ellos "22 de octubre", "USON", "Los 300", "AMOS" y "GOPEZ"— para encubrir sus actividades delictivas.

CT