Vinculan a Proceso a Hombre Señalado por Homicidio del Exdiputado Francisco Rojas

Un juez vinculó a proceso a Omar “N” por su presunta participación en el homicidio de Francisco Rojas, exdiputado local del Estado de México (Edomex), informó la Fiscalía General de Justicia mexiquense (FGJEM).

En un comunicado, la dependencia estatal recordó que el asesinato ocurrió el 30 de enero de 2025 en las oficinas del Instituto de la Función Registral del Estado de México (IFREM), localizadas en el municipio de Cuautitlán.

En dicho inmueble, el sujeto presuntamente accionó un arma de fuego en contra del político.

Ofrecieron 500 mil pesos por el crimen

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía Edomex, Omar “N” junto con Orlando “N” y otra persona más se reunieron el 29 de enero en un restaurante en Cuautitlán, donde el segundo sujeto les ofreció 500 mil pesos por cometer el asesinato.

Al día siguiente, Omar “N” presuntamente llegó a las oficinas del IFREM y disparó en contra del exdiputado.

Según las indagatorias, el sujeto huyó con ayuda de Fernando Corona Vega y José Roberto Coutiño Vega, quienes realizaron labores de vigilancia al momento de la agresión y proporcionaron la motocicleta que se utilizó como instrumento para ejecutar el delito, por lo cual ya fueron sentenciados en mayo pasado a 46 años y 6 meses de prisión.

Omar “N” ya fue trasladado a un penal

La Fiscalía mexiquense añadió que las investigaciones permitieron identificar a Omar “N” como uno de los probables implicados en el caso, por lo cual solicitó al juez la orden de aprehensión en su contra.

Tras la detención, el sujeto fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona, donde quedó a disposición de la autoridad, que dictó auto de vinculación a proceso.

Además, se estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria y mantuvo prisión preventiva como medida cautelar.

En caso de ser declarado culpable, el detenido podría alcanzar una sentencia de hasta 70 años de prisión.

SPB