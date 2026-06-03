Vinculan a Proceso a Hombre Señalado por Homicidio del Exdiputado Francisco Rojas

Omar “N” fue trasladado a un reclusorio del Edomex, donde estará en prisión preventiva

Omar “N”, presunto homicida de exdiputado local en CuautitlánOmar “N”, presunto homicida de exdiputado local en Cuautitlán. Foto: X @FiscaliaEdomex

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Omar 'N' vinculado a proceso por el homicidio del exdiputado Francisco Rojas en Edomex. Se ofrecieron 500 mil pesos por el crimen. ¿Qué sigue en el caso?

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