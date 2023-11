"Sólo Defendí a Mi Hijo": Mujer que Golpeó a Maestra de Kínder en Cuautitlán Izcalli

Laura, la mamá que golpeó a una maestra de kínder en Cuautitlán Izcalli, dijo que no se arrepiente de haber agredido a la profesora Brenda, a quien ella y su pareja le pidieron que se arrodillara para pedirle perdón a su hijo en julio pasado.

Durante una charla en el podcast “Penitencia” de la activista, Saskia Niño de Rivera, Laura aseguró que es muy tranquila, solo que actuó de esa manera para defender a su hijo luego de hallarle una quemadura en el brazo.

Lo recuerdo y me da tanto coraje porque mi hijo es muy tranquilo, muy obediente. No había necesidad de hacerle eso. Lo que nosotros queríamos era hablar con la directora para que nos diera una respuesta, nos diera solución al problema

La mujer que permanece recluida en el Penal de Barrientos, explicó que cuando fue a la escuela y su hijo le mostró quién era la maestra, no pudo contenerse y se le fue encima.

Mi hijo me dijo ‘Es ella, fue ella mamá’. Ahí fue cuando yo me le fui encima. No lo pensé, me salió tan de repente