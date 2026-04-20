¿Zona Arqueológica de Teotihuacán está Cerrada por Balacera Hoy? Esto Sabemos

Una balacera en Teotihuacán hoy 20 de abril de 2026 provocó pánico entre los turistas que acuden a pasear a la zona arqueológica ubicada en el Estado de México. El ataque armado dejó dos personas sin vida y varios lesionados. Pero, ¿qué pasará con las visitas programadas al sitio turístico?

De acuerdo con los primeros reportes los hechos ocurrieron este mediodía, cuando los servicios de emergencia fueron alertados por detonaciones de arma de fuego, por lo que de inmediato se desplegó un operativo, así lo confirmó el Gabinete de Seguridad.

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“En el sitio se aseguró un arma de fuego, un arma blanca y cartuchos útiles”, indicó.

Asimismo informó que dos personas perdieron la vida, una de ellas es una mujer de nacionalidad canadiense. En tanto, las personas lesionadas reciben atención médica de urgencia, algunos de ellos presentaron heridas luego de caer por las escalinatas de las pirámides cuando trataron de ponerse a salvo.

“Las autoridades del Gabinete de Seguridad colaboran en las investigaciones para esclarecer los hechos”.

Hasta el momento se desconoce la identidad de las personas fallecidas, entre ellas, el presunto tirador.

Mientras tanto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que le “duele profundamente” lo ocurrido en Teotihuacán y expresó su solidaridad con las personas afectadas y sus familias.

"Estamos en contacto con la embajada ​de Canadá. He instruido al Gabinete de Seguridad a investigar a fondo estos hechos y brindar todos los apoyos", puntualizó.

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¿Teotihuacán está abierto luego de balacera hoy 20 de abril 2026?

La Zona Arqueológica de Teotihuacán es uno de los sitios preferidos para los turistas nacionales y extranjeros. Con la inauguración del Mundial 2026, las visitas a este sitio histórico ubicado a unos cuantos minutos de la CDMX, se convierte en una parada prácticamente obligada de los visitantes. Lo anterior, porque es uno de los sitios prehispánicos más importantes descubiertos hasta el día de hoy.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Teotihuacán es un “testimonio material” de una de las ciudades prehispánicas mejor planificadas y extensas del mundo antiguo.

Teotihuacán significa el “lugar donde fueron creados los dioses” y su nombre se debe a los mexicas.

Además, de la pintura mural o los objetos cerámicos y de piedra ofrendados en edificios y entierros de todas las clases sociales, Teotihuacán es sorprendente por sus numerosas construcciones, las cuales se distribuyen en tres mil hectáreas, no obstante, las más importantes se encuentran en la calzada de Los Muertos, tales como:

Pirámides del Sol y la Luna

La Ciudadela

Conjuntos Oeste y de La Ventanilla

El Gran Complejo

Palacios Tetitla, Atetelco, Tepantitla, Yayahuala y Zacuala

Por está razón, no era de extrañarse que este lunes, durante la balacera, hubiera una presencia importante de visitantes, quienes luego de estos hechos fueron retirados de la zona.

Debido a que en los vestigios históricos se registró un hecho de violencia, los servicios de emergencia y personal forense se encuentran laborando aún en el lugar con la finalidad de hallar indicios y más pruebas que sirvan para esclarecer el caso.

En consecuencia, los recorridos a la Zona Arqueológica de Teotihuacán se encuentran suspendidos este lunes 20 de abril de 2026. Hasta el momento el INAH o la Secretaría de Cultura, no han anunciado si en los próximos días se reabrirá el paso al público en general.

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EPP