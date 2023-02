Edomex: Encuentran Fosa con 68 Paquetes con Restos

Una narcofosa distribuida en nueve puntos del paraje conocido como Cañada de Alferes, en el municipio de Lerma, fue localizada tras la detención de presuntos integrantes de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que operaba en el Valle de Toluca.

Fuentes extraoficiales señalaron que fueron ubicados más de 68 paquetes con diversas partes de cuerpos humanos, además de un cadáver completo.

Detectamos una célula de grupos bastante violentos. Al momento llevamos nueve detenidos de esa célula, no me sorprende que aún nos falten unos por detener… Podemos decir que esa célula que en particular está en Lerma, que nos estaba generando problemas, ya la desarticulamos".